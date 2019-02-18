MLB》哈波與費城談約進度升溫 美媒預測將簽超過3億巨約

〔體育中心／綜合報導〕哈波在昨日傳出即將加盟費城費城人隊，雙方的談論也接近尾聲，今天《今日美國》記者Bob Nightengale在推特上指出，哈波在這個休賽季其實一直都在等待有球隊接受他的報價，目前最有可能出價的就是費城人隊，Nightengale認為，哈波最終的合約將會超過國民隊原本開出的10年3億美元（約新台幣92億）。

大聯盟記者海曼也在推特上指出，目前哈波的合約談判正在加速進行中，費城人隊還是最有機會得到哈波的隊伍，不過雙方還沒有達成任何承諾，只能確定會是一筆長約，另外海曼也補充道，哈波還與其他隊商討過簽約事宜，而費城人隊也在考慮同時拿下哈波與馬查多（Manny Machado）的可能性，但海曼認為哈波前往費城人會是最終的結果。

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雖然費城人幾乎在哈波爭奪戰當中佔盡優勢，但海曼表示，哈波的陣營還沒有做出任何承諾，也沒有對其他有興趣的球隊關上大門，目前教士隊、國民隊、巨人隊、白襪隊，以及幾個神秘隊伍都還在競逐行列當中。

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