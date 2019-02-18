NBA》明星賽「增額」成常態？ 總裁：特殊狀況才有

諾威斯基與魏德獲聯盟邀請，以特別增額方式參加本屆明星賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽首創「特別增額」，由總裁席佛（Adam Silver）欽點魏德（Dwyane Wade）和諾威斯基（Dirk Nowitzki），邀請兩位傳奇老將參加明星賽，總裁表示這是特殊狀況，不保證每年都有

今年明星賽有全新樣貌，兩隊由隊長選出先發5人、教練選出後補7人，再增添一輪特殊選秀，從老將魏德和諾威斯基擇一，每隊共13名球員，為聯盟史上首見，總裁表示今年狀況特殊，不保證以後還有特別增額。

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37歲的魏德已宣布季後退休，40歲的諾威斯基雖未決定，但也可能在季後低調榮退，今年成為兩位傳奇老將可能的最後一季，獲聯盟邀請參加明星賽，總裁強調：「我不知道明年、或是往後還有沒有機會（特別增額），以聯盟來說，我想如果有特殊狀況，我們會保持彈性。」

總裁表示，能讓兩位曾經奪冠、擁有亮眼而長久的職業生涯，已多次入選明星賽的傳奇球員，一起參加明星賽，非常特殊難得，也不忘調侃：「就諾威斯基來說，我看他今年替換上上下下，看起來好痛苦，已經擺明是最後一年了，很開心有個很棒的機會，能夠表揚兩位聯盟傳奇。」

諾威斯基、魏德與隊友合影。（USA TODAY Sports）

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