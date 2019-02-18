NFL》曾下跪抗議引發軒然大波 卡佩尼克與聯盟和解 盼重返球場

卡佩尼克單膝下跪以示抗議。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2016年因下跪事件引發爭議而遭NFL封殺的前舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），在兩天前與聯盟達成和解後，表示想盡快回到球場。

卡佩尼克希望盡早返回球場。（資料照，美聯社）

在兩年前，卡佩尼克因不滿警察暴力事件，在比賽前演奏國歌時，以單膝下跪的方式抗議，許多球員後續也紛紛響應，此舉動在當時引發相當大的爭議。卡佩尼克在合約期滿之後沒有任何一支球隊願意簽下他，他因此對聯盟的集體封殺他的行為提出控訴，這場官司也在雙方達成和解後正式結案。

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前49人四分衛卡佩尼克。（資料照，美聯社）

卡佩尼克的律師格拉戈斯（Mark Geragos）表示 : 「卡佩尼克非常想回到球場，他是一個有競爭力的年輕人，我想在接下來兩週會有人站出來做正確的事，除了黑豹隊，愛國者隊若是採取行動我也不會感到意外。」

今年勇奪超級盃的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），41歲的他曾公開表示希望自己可以打到45歲時退休，這也意味著愛國者隊近幾年將會開始尋覓這位傳奇四分衛的接班人選。

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