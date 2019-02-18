網球》法國「跳跳虎」鹿特丹封王 賽後感言讓對手都笑了

蒙菲爾斯擊敗瓦林卡奪冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）在鹿特丹公開賽決賽以6：3、1：6、6：2擊敗擁有3座大滿貫冠軍的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka），抱走冠軍的他，賽後感言逗得全場觀眾大笑。

「我們時常一起練習，瓦林卡還威脅我，如果我這場比賽沒贏，他就不會再找我一起訓練了。」蒙菲爾斯說完後，讓對手和觀眾都笑了，最後他提到，「真的很抱歉，這場比賽由我拿下，希望我們之後還會有更多對決機會。」

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蒙菲爾斯和烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）的戀情在澳網期間傳開，有了愛情力量的加持，蒙菲爾斯近況相當火燙，先是在上週索菲亞公開賽殺進四強，下一站轉戰鹿特丹先後擊敗葛芬（David Goffin）、梅德維德夫（Daniil Medvedev）、瓦林卡等強敵掄元。

蒙菲爾斯上一冠已經是2018年的卡達公開賽，原本世界排名33的他，本週升至第23，而近2年首度打進決賽的瓦林卡，雖然沒能奪冠，但積分仍有不小成長，他的排名則從68上升至第41。

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