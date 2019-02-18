NBA》諾威斯基連飆3顆外線 推特爆淚潮：誰准你退休了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）尚未決定何時退休，今年獲聯盟邀請參加明星賽，今天全場三分球3投3中，讓推特湧現致敬與慰留「淚潮」，央求諾威斯基別在今年季後退休。

本屆明星賽首創特殊增額，每隊增為13名球員，諾威斯基與宣告季後退休的熱火老將魏德（Dwyane Wade），同獲聯盟邀請參加明星賽。隸屬亞德托昆波 （Giannis Antetokounmpo）隊的諾威斯基，在首節尾聲亮相，獲得滿堂彩。

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首節剩下56.6秒，雙方各換2名球員，諾威斯基與隸屬詹姆斯（Lebron James）隊的魏德一同上場，諾威斯基率先在右側靠隊友擋拆掩護，投進第一顆三分球，接著在首節最後4.1秒，在左側外圍出手，再度投進大號三分球。

第2節開打，諾威斯基繼續留在場上，在弧頂位置接獲傳球，從容出手再度破網，個人連續投進3顆三分球，讓隊友、主播和球迷都陷入瘋狂，諾威斯基也相當開心，笑開懷比出手勢慶祝，隨後還搞笑要對手放馬過來，最後以外線命中率百分百光榮退場休息。

總計諾威斯基今天上場4分鐘，全場3次出手都是三分球，命中率百分百拿到9分，賽後他開心直說：「這真的是太棒了，我今天就只想要上場打個幾分鐘，努力投進一顆三分球，結果全部都發生了。」

諾威斯基笑說，第一球離籃框有點距離，但他當下告訴自己，這是最後一次站上這個舞台，就隨心所欲出手，結果投進了，第二球他告訴自己，這次要站遠一點再投，看看結果會如何，結果又投進了，直呼這個明星週非常充實，很開心能夠再次站上明星賽舞台。

對於媒體提問是否已為下季做決定，諾威斯基仍維持一貫回答：「還沒，我想看看這季剩下的球賽狀況如何，希望我能在最後幾週感覺更好，到時候再看看。」感性表示他永遠不會忘記這場最後的明星賽，感謝隊友、對手、球迷和部分媒體對他疼愛有加。

諾威斯基在明星賽外線3投全進的影片，在推特引發致敬與慰留「淚潮」，許多球迷紛紛留言，央求諾威斯基別在季後退休，還有球迷「自行宣布」諾威斯基已經同意續約7年。

諾威斯基明星賽3顆外線全進。（美聯社）

諾威斯基比出三分球手勢慶祝。（歐新社）

諾威斯基越投越遠，三顆外線都是空心破網。（法新社）

諾威斯基與隊友擊掌。（法新社）

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