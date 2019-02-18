MLB》教士連兩年幹大事？傳最高8年2.8億美元搶馬查多

傳教士開價搶馬查多以及哈波。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊出手參加馬查多（Manny Machado）與哈波（Bryce Harper）爭奪戰！根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）指出，教士開出8年2.5億美元（約新台幣75億）的合約，打算網羅這位明星游擊／三壘手。同時也傳出他們也提供報價給哈波，而且合約的價格比馬查多還要高。

海曼先前的推特就曾透露，教士隊會是馬查多能夠拿到最高合約的球隊，隨後就傳出教士已經提供報價給馬查多，《今日美國》記者Bob Nightengale也在推特上指出，教士隊開給馬查多的合約至少有2.4億美元，而其他隊聽到的報價則是2.8億美元，超過8年的合約。

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教士隊目前的陣容缺少一個能夠提供足夠火力的三壘手，馬查多會是相當適合教士隊的選擇，若是哈波加入教士，也能馬上讓教士隊的外野火力得到提升。去年教士隊就曾在自由市場上，以8年1.44億美元網羅一壘手哈斯默（Eric Hosmer）。

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