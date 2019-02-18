NBA》KP轉戰獨行俠 杜蘭特看好他和東契奇搭檔

勇士球星杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）明星賽期間談及獨行俠和尼克的交易，他認為達拉斯是波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的最佳選擇，杜蘭特看好他和東契奇（Luka Doncic）在場上搭配的表現。



杜蘭特明星賽期間接受聯訪，一開始還是逃不過自由球員動向的問題，其中一題被問到了關於尼克薪資空間足以延攬頂級球星的看法，他僅說：「我現在為勇士打球，我主要擔心的是如何成為最好的球員，我並不擔心整個賽季與其他球隊的交易謠言，這與我無關。」

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隨後杜蘭特又被問到了關於獨行俠和尼克交易一事，他表示：「我為波辛傑斯（Kristaps Porzingis）感到高興，對他來說在達拉斯是一個更好的地方，很期待看到他和東契奇（Luka Doncic）在未來幾年一起比賽。」

奇怪的是，杜蘭特此話一出，竟引發外界揣測杜蘭特是否對達拉斯獨行俠有興趣，《CBS 247 Sports》專欄作家Mark Fisher說道，「有聽到杜蘭特提到達拉斯嗎？不用一一翻譯了，自己解讀吧！」但其實番話很可能只是杜蘭特隨意脫口而出，並無其他用意。

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