NBA》柯瑞超高「彈地」助攻 字母哥接力垂降爆扣（影音）

Another look at #Giannis in transition!



Follow Giannis for the 2nd half of the 2019 #NBAAllStar Game - NEXT on #NBATwitterLive pic.twitter.com/QjvDS71xMZ — NBA （@NBA） 2019年2月18日

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年擔任明星賽隊長，半場打完已斬獲全場最高20分，頻頻起飛爆扣籃框，還與球星柯瑞（Stephen Curry）完成高難度彈地接力灌籃。

字母哥今年獲得明星賽隊長殊榮，選秀第一個就挑勇士「萌神」柯瑞，以答謝去年柯瑞當隊長時、第一個就選他，而字母哥也在開賽後展現隊長霸氣，頻頻與隊友合作灌籃得手。

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第二節剩6分多鐘，柯瑞在左側接獲隊友長傳，單手將球用力砸向地板，球高高彈起飛越對手，讓籃下防手的杜蘭特（Kevin Durant）完全摸不到球，隨後而至的字母哥升空高飛，垂降單手將球塞進籃框。

柯瑞與亞德托昆波完美搭配，合力演出高難度彈地接力灌籃，讓全場球迷轟動如雷，板凳席隊友也樂翻天，亞德托昆波爆扣得手超開心，與柯瑞開心擊掌。

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字母哥升空垂降灌籃。（取自NBA推特）

字母哥頻頻爆扣得手，嗨翻隊友。（USA TODAY Sports）

字母哥與柯瑞完成高難度彈地接力灌籃。（美聯社）

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