雙獅交流賽》才睡2.5小時 「蔗總」興奮帶隊到日本（影音）

〔特派記者倪婉君／日本大阪報導〕儘管才睡2個半小時，統一獅總教練黃甘霖凌晨4點半就率隊出發到小港機場，他依舊掩不住興奮神情，笑說：「太興奮了，好久沒有交流賽了。」

為了慶祝隊史30周年，統一獅預訂20、21日和西武獅一軍在高知春野綜合公園棒球場進行兩場交流賽，今天蔗總率教練團及26名球員出征。由於天還沒亮就出門，教練、球員臉上充滿睏意，但對於交流賽都很期待。

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統一獅蘇智傑。（特派記者倪婉君攝）

蔗總說，這是隊史第一次在春訓出國打交流賽，全隊都很興奮，在他印象中，獅隊上一次赴日和日職球隊交流，已是1995年到福岡巨蛋和大榮鷹比賽，且是在球季結束之後。

因此，儘管早上7點飛機出發，在中午抵達關西機場後，全隊又必須搭5小時巴士才能抵達下榻飯店，但蔗總表示：「不管是教練、球員都已經免疫了，畢竟我們去年到花蓮比賽，就是各地跑來跑去， 距離不是問題。」

統一獅董事長凃忠正和領隊蘇泰安明天也會抵達日本，共同迎接隊史重要的交流賽事，更希望未來能有更多類似交流機會。

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