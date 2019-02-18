足球》豪門落馬！皇馬慘遭赫羅納逆轉

本場吞下兩張黃牌的皇馬隊長拉莫斯。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的豪門皇家馬德里（Real Madrid）在自家主場迎戰西甲聯賽後段班的赫羅納（Girona），赫羅納下半場靠著史圖亞尼（Cristhian Stauni）及波爾圖（Portu）雙雙破門，以及門將博努（Yassine Bounou）的多次精彩撲救，以2：1大爆冷門逆轉擊敗皇家馬德里，踢館成功全取3分積分。

上半場比賽第25分鐘由德國中場克羅斯（Toni Kroos）一記長傳禁區，卡塞米爾羅（Carlos Casemiro）頭錘入網，1：0皇家馬德里先取得領先，皇家馬德里雖有許多攻勢但皆未能破門，兩隊將比數以1：0帶進下半場。

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下半場比賽由赫羅納展開反擊，比賽轉捩點來到第64分鐘，皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）一記禁區手球，除了自己收下一張黃牌外，還送赫羅納一顆12碼點球，史圖亞尼不客氣地收下這份大禮，將比分追平。比賽第75分鐘皇馬左後衛馬塞洛（Marcelo Vieira da Silva Júnior）盯漏人，波爾圖頭錘進門讓比分逆轉，終場比數赫羅納2比1客場擊敗皇馬，賽事末端拉莫斯因危險動作舉腳過高而吞下本場第二張黃牌，被判出場。

「這對我們來說是一場歷史性的勝利，而且球隊也非常需要贏下這場比賽。」赫羅納隊的進球功臣波爾圖表示：「先前球隊狀況不佳，我知道這場比賽要取勝非常困難，甚至我們沒想過能在這裡拿下積分。我根本不在乎誰進球，我只認為這3分積分對我們球隊來說才是最重要的。」

皇馬這場失利終止了近期各項賽事的7連勝，而之後的地獄賽程持續進行著，包括2月28日國王盃四強次輪賽事要對上死對頭巴塞隆納（Barcelona），3月3日西甲德比再度對上巴薩，以及3月6日歐冠16強次輪賽事主場對阿賈克斯。

史圖亞尼這場比賽的進球是他今年西甲聯賽的第13球，進球數排名僅落後給第一的梅西22球和第二的蘇亞雷斯（Luis Suarez）15球。

圖右為慶祝進球的波爾圖。（資料照，歐新社）

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