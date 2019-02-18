雙獅交流賽》雙獅戰不能漏氣 江辰晏、施子謙各扛1場先發

江辰晏（右）和施子謙（左）將各扛一場雙獅戰先發。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／日本報導〕統一獅出征日本迎戰西武獅，總教練黃甘霖抱定不能漏氣的想法，已經決定要由本土1、2號先發江辰晏和施子謙各扛1場比賽先發，如果兩人狀況好，可能會讓他們投到8、90球。

獅隊26人名單中以年輕球員為主體，但兩場交流賽的先發人選讓「蔗總」充滿信心，「江辰晏和施子謙是我們本土先發1、2號人選，原本設定60顆的投球數，但他們兩人的狀況比預想還好，可能會讓他們投到8、90球。」江辰晏投第1場，施子謙則投第2場。

請繼續往下閱讀...

蔗總去年率中職聯盟赴日和日本隊進行交流賽，當時江辰晏和施子謙各投3局、2局無失分，合計送出6次三振。原本這次蔗總也有意讓兩人用「雙先發」的方式上場，但看了他們在紅白賽的表現，決定讓他們各扛1場。

西武獅也將以一軍陣容應戰，台灣投手郭俊麟將擔綱其中一場先發，而野手吳念庭也會在比賽中亮相。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/