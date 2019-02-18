NBA》澄清並非「不介意」被交易 塔圖姆希望終生綠血人

塔圖姆拿下技術挑戰賽冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日以一計「Logo shot」擊敗T.楊恩（Trae Young）稱霸技術挑戰賽的塞爾提克前鋒塔圖姆（Jayson Tatum），近日被曾被捲入「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）交易案的傳言當中，，塔圖姆甚至被外界認為「不介意」塞爾提克將自己當作籌碼，去換取鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），但塔圖姆親自澄清此事只是謠言。

塔圖姆拿下技術挑戰賽冠軍後受訪表示，「我知道NBA就是一門生意，但我打籃球只能控制自己能控制的內容，況且我現在還在合約內，我無法控制任何事情，而且我喜歡塞爾提克，我希望整個職業生涯都為波士頓打球。」塔圖姆說道。

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現年20歲的塔圖姆目前本賽季為塞爾提克出賽58場，每場皆是先發上陣，平均上場時間31分鐘，場均可以拿下16.5分，6.3個籃板及1.9次助攻，是塞爾提克隊上的第二得分手。

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