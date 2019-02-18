NBA》浪花兄弟正面對決 柯瑞神奇四分打讓K湯傻眼（影音）

Steph on Klay. AND-1. pic.twitter.com/Tr3vtRsccE — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年2月18日

〔體育中心／綜合報導〕明星賽「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與K.湯普森（Klay Thompson）分屬亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及詹姆斯（LeBron James）隊，今天兩人正面對決，柯瑞以一季神奇的「四分打」擊敗K.湯普森的防守，在兩人的對決當中取得勝利。

柯瑞在第四節接獲D.羅素（D'Angelo Russell）的傳球後迅速地在三分外線出手，K.湯普森見狀馬上撲過去防守，想不到不僅無法蓋掉柯瑞的三分，還造成犯規，讓柯瑞在罰球線上輕鬆完成一次「四分打」，K.湯普森犯規後還不敢相信的揮了揮手。

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不過柯瑞今天命中率不佳，他全場23投僅6中，三分球則是17投4中，拿下17分9籃板7助攻，字母哥隊最後以164：178輸給詹皇隊。

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