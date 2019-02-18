NBA》明星賽轟62顆三分球 詹皇隊完成大逆轉、KD奪MVP

杜蘭特轟下31分，拿到單場MVP。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA明星賽在夏洛特黃蜂主場登場，由「大帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的詹姆斯隊對抗公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的亞尼斯隊，兩軍證明當今聯盟邁入大三分時代，合力狂飆62顆三分球。

詹姆斯隊完成大逆轉，以178：164擊敗亞尼斯隊，杜蘭特轟進全隊最高的31分，證明詹皇的選秀眼光，KD生涯第二次榮膺明星賽MVP。

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亞尼斯隊除了隊長亞德托昆波，還有勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、雷霆喬治（Paul George）、活塞葛瑞芬（Blake Griffin）。他們在首節更是狂轟53分，大幅領先詹姆斯隊，而亞德托昆波在隊友相挺下，上半場就進帳20分，他在公鹿的隊友米德爾頓（Khris Middleton）挹注17分，在公鹿雙箭頭領軍下以95：82領先對手。

喬治。（歐新社）

詹姆斯領軍的隊伍自然不想在夏洛特輸球，下半場拉高防守強度，尤其末節在拓荒者里拉德（Damian Lillard）、勇士湯普森（Klay Thompson）連進3顆三分球，扭轉最多20分落後頹勢，不僅將戰局扳成平手，甚至變成領先者，最多領先亞尼斯隊10分，眼見比賽勝負確定之際，柯瑞最後把球砸向地板，完成背後雙手扣籃，為今年明星賽劃下句點。

K.湯普森。（歐新社）

勇士杜蘭特（Kevin Durant）在明星賽終於揮別季賽的三分球低潮，他全場出手15次、命中10球，包括三分線9投6中，攻下全隊最多31分，自2012年再次榮膺MVP殊榮。隊長詹姆斯19分、8籃板，暴龍雷納德（Kawhi Leonard）19分、里拉德18分、K湯20分，全隊多達10人得分上雙，以及攜手轟進35顆三分球，漂亮上演逆轉秀。

雷納德拿下19分。（法新社）

至於在隊友盡力幫助，亞德托昆波不負眾望繳出38分、11籃板，期間上演多次爆扣等戲碼，展現明星身手，無奈下半場他領軍的隊伍卻被對手逆轉，也無緣奪下個人首座明星賽MVP。回到家鄉出賽的柯瑞雖最後秀了一手精彩灌籃，三分球手感不佳，17次出手、僅中4球，拿到17分、9籃板及7助攻。

「字母哥」亞德托昆波拿下38分、11籃板。（法新社）

柯瑞今天手感不佳，只拿下17分。（法新社）

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