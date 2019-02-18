足球》失去隊長位置也沒關係！伊卡迪無意離開國米

阿根廷前鋒伊卡迪。（資料照，安莎社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲傳統豪門國際米蘭（Inter Milan）前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）先前失去了隊長的位置，接連缺席歐霸盃32強對維也納迅速（Rapid Vienna）和義甲聯賽對桑普多利亞（Sampdoria），讓眾人憶測他在今年球季結束後是否會離開國際米蘭？伊卡迪的老婆兼經紀人娜拉（Wanda Nara）則表示伊卡迪並無意離開國際米蘭。

「或許有人說戴上隊長袖標沒什麼意義，但對於伊卡迪來說卻是相當重要的一件事情。」娜拉在Tiki Taka節目中提到：「伊卡迪他以穿上國際米蘭的球衣為傲，甚至如果在職涯選擇上，金錢與批上國米球衣為國米效力來比，他絕對會選擇穿上國米球衣，因為我們全家都是國米人，而且我們絕對沒有意願離開國際米蘭，一點也不！」

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這位即將滿26歲的阿根廷前鋒，據傳皇家馬德里、巴塞隆納及曼徹斯特聯隊皆對他有興趣，而國際米蘭球團也正準備一張給伊卡迪到2021年的合約。

伊卡迪今年在義甲聯賽替國際米蘭出賽24場，攻下9球2助攻，2013年從桑普多利亞轉隊來到國際米蘭至今。

伊卡迪的妻子娜拉。（安莎社）

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