NBA》柯瑞能投也能飛 大秀360度爆扣、空拋打板灌籃（影音）

〔體育中心/綜合報導〕儘管所屬球隊今天在明星賽遭到逆轉,但勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)依舊收穫滿滿,不僅在賽前熱身大秀360度轉身灌籃,終場前更演出「自拋自接」打板灌籃,為本屆明星賽劃下磅礡句點。

柯瑞是聯盟射手代表,但彈跳力與協調性也不容小覷,今天明星賽賽前熱身時,柯瑞成功完成360度轉身灌籃,讓他開心直呼:「好了、我玩夠了。」隨後在比賽中,柯瑞以彈地助攻,與隊長亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)合演高難度接力灌籃。

可惜對手在下半場追分反撲,最後讀秒階段時,球隊已落後達雙位數、確定輸球,柯瑞把握終場前最後一次表演機會,挑戰「自拋自接」打板灌籃美技成功,讓本屆明星賽圓滿落幕,母隊勇士隊推特隨即高呼,讓柯瑞參加灌籃大賽。

柯瑞在明星賽大秀灌籃。(USA TODAY Sports)

Steph Curry with the 360 DUNK! pic.twitter.com/jDxfwzNysT

The Steph finish.. or the Giannis reaction!? #NBAAllStar #TeamGiannis pic.twitter.com/Cp5njCXK7J