NBA》柯瑞能投也能飛 大秀360度爆扣、空拋打板灌籃（影音）

2019/02/18 14:39

〔體育中心／綜合報導〕儘管所屬球隊今天在明星賽遭到逆轉，但勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）依舊收穫滿滿，不僅在賽前熱身大秀360度轉身灌籃，終場前更演出「自拋自接」打板灌籃，為本屆明星賽劃下磅礡句點。

柯瑞是聯盟射手代表，但彈跳力與協調性也不容小覷，今天明星賽賽前熱身時，柯瑞成功完成360度轉身灌籃，讓他開心直呼：「好了、我玩夠了。」隨後在比賽中，柯瑞以彈地助攻，與隊長亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）合演高難度接力灌籃。

可惜對手在下半場追分反撲，最後讀秒階段時，球隊已落後達雙位數、確定輸球，柯瑞把握終場前最後一次表演機會，挑戰「自拋自接」打板灌籃美技成功，讓本屆明星賽圓滿落幕，母隊勇士隊推特隨即高呼，讓柯瑞參加灌籃大賽。

柯瑞在明星賽大秀灌籃。（USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.