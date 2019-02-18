NBA》柯瑞能投也能飛 大秀360度爆扣、空拋打板灌籃（影音）

#StephGonnaSteph pic.twitter.com/r8gUHcXMCz — Golden State Warriors （@warriors） 2019年2月18日

〔體育中心／綜合報導〕儘管所屬球隊今天在明星賽遭到逆轉，但勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）依舊收穫滿滿，不僅在賽前熱身大秀360度轉身灌籃，終場前更演出「自拋自接」打板灌籃，為本屆明星賽劃下磅礡句點。

柯瑞是聯盟射手代表，但彈跳力與協調性也不容小覷，今天明星賽賽前熱身時，柯瑞成功完成360度轉身灌籃，讓他開心直呼：「好了、我玩夠了。」隨後在比賽中，柯瑞以彈地助攻，與隊長亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）合演高難度接力灌籃。

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可惜對手在下半場追分反撲，最後讀秒階段時，球隊已落後達雙位數、確定輸球，柯瑞把握終場前最後一次表演機會，挑戰「自拋自接」打板灌籃美技成功，讓本屆明星賽圓滿落幕，母隊勇士隊推特隨即高呼，讓柯瑞參加灌籃大賽。

柯瑞在明星賽大秀灌籃。（USA TODAY Sports）

Steph Curry with the 360 DUNK! pic.twitter.com/jDxfwzNysT — Hyped Hoops （@HypedHoops） 2019年2月18日

The Steph finish.. or the Giannis reaction!? #NBAAllStar #TeamGiannis pic.twitter.com/Cp5njCXK7J — NBA （@NBA） 2019年2月18日

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