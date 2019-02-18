足球》拜仁三冠王功臣 里貝利季末將何去何從？

法國邊鋒里貝利。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕拜仁慕尼黑（Bayern Munich）35歲老將邊鋒里貝利（Franck Ribéry），今年夏天合約將到期，不確定能否獲得續約機會，拜仁總管魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）也並未對里貝利的未來給出承諾。

雖然魯梅尼格將和球員對談，但他也坦承無法確定結果會是如何，他在對Eurosport的訪談中說：「很感謝里貝利這些年來為拜仁的付出，我對他有著無比的尊敬。我們球團將和里貝利及他經紀人展開討論，並做出最後的決定，但我們必須誠實地說，我們無法預測最終結果將是如何。」

請繼續往下閱讀...

里貝利的隊友，同是35歲老將的羅本（Arjen Robben）則是已經宣布這賽季將是他身穿拜仁戰袍的最後一季。

里貝利在週五面對奧格斯堡的比賽中從板凳出發，是他今年第16次於德甲賽場亮相，他在這16場比賽中共踢進4球。

這位法國老將2007年從法甲強權馬賽（Olympique de Marseille）轉隊至拜仁慕尼黑，展開他輝煌的職業巔峰期，帶領拜仁在2012─2013賽季拿下年度三冠王（德甲冠軍、德國盃冠軍及歐冠盃冠軍），並且拿下2012─2013年的歐洲最佳足球員獎項。

另外一位老將邊鋒，來自荷蘭的羅本，則是2009年從皇家馬德里來到拜仁慕尼黑，2010年率領荷蘭國家隊打進世界盃冠軍戰才惜敗西班牙拿下該年亞軍，2014年世界盃更是在眾人不看好的情況下殺進四強，最終獲得季軍。里貝利和羅本在拜仁的左右邊路組合號稱羅貝利連線，這兩名球員優異的個人突破能力，往往給予歐洲其他各隊後防線相當大的威脅。

獲得2012─2013賽季歐洲最佳球員獎項的里貝利。（資料照，法新社）

拜仁的羅貝利連線，圖左里貝利，圖右羅本。（資料照，歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/