網球》不是因為錢！大坂直美首談分手冠軍教練原因

大坂直美與教練巴金分道揚鑣。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大坂直美澳網風光奪冠，榮登世界球后，就宣布與冠軍教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣的消息，引發諸多揣測，今大坂直美首次談及此事，強調與金錢沒有任何關係，她只是想快樂打球。

大坂直美2017年末找來巴金協助後，隔年就看出成效，包括印地安泉女網賽的生涯首冠，進而衝擊美網和澳網后座，成為2015年的小威廉絲之後第二位連奪兩座大滿貫冠軍的女單選手，巴金的指導功不可沒，還得到年度最佳教練的肯定。

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然而，大坂直美卻在澳網奪冠後2週拋出與巴金分手的震撼彈，讓眾人感到困惑，直到今接受WTA官網專訪，大坂直美才首度公開談及此事，她說：「每個人都覺得可能跟錢有關，但事實上並非如此，聽聞這樣的傳聞讓我很痛心。」

大坂直美表示，「我與教練團一起征戰巡迴賽，並將他們視為我的家人，我絕對不會說他不好。」大坂直美道出拆夥真正關鍵，「我們結束合作的原因，僅僅是我不能把成功建立在失去快樂上，這很重要。」

大坂直美很清楚巴金對她在場上的成績幫助很大，但經過思考後還是順著感覺走，顯然她與巴金的相處已感到不愉快，2人才會協議分開。

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