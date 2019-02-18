壘球》台中國際女壘邀請賽6年有成 美、日、韓齊聚較勁

楊瓊瓔副市長致詞。（大會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2019臺中國際女子壘球邀請賽邁入第6年，今（18）日賽前記者會，本屆參賽國外隊伍共有：美國青年女子隊、韓國順天市江南女子高校、日本東京女子體育大學、日本園田學園女子大學、日本阪神燃虎隊等，而我國代表隊有臺灣體育運動大學、臺灣師範大學、暨南國際大學等名校，以及青年組的潛力優秀選手們，包括臺中市東山高中、新北市丹鳳高中，共計10個隊伍參與。

臺灣體育運動大學總教練楊賢銘表示：「這次比賽我們有國家培訓隊的選手劉瑄（臺體大游擊手）、潘玉玲（臺體大投手）、蘇奕璇（師大內野手）、陳家宜（師大內野手）、顏逸（師大外野手）、林志霙（暨南捕手）、杜雅婷（暨南投手）、何欹璠（暨南內野手）、柯佳慧（暨南內野手）等參與，從過年到現在培訓隊連續進行了出國移訓和國際比賽，期望藉由賽事磨練選手的比賽抗壓與心理能力，以準備奧運資格賽為目標。」

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比賽將於2月19日至2月22日在臺中市萬壽棒球場、金龍棒球場及太原壘球場開打，也可透過臺灣體育運動大學的網路平台和地方系統台有線電視轉播觀看轉播賽事。

啟動儀式。（大會提供）

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