NBA》如願「助攻」詹皇接力灌籃 魏德：可以無憾退休了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火37歲老將魏德（Dwyane Wade）生涯最後一次明星賽，如願與好友詹姆斯（LeBron James）完成空拋接力灌籃，賽後直呼心滿意足，可以放心退休。

魏德宣布季後退休，展開「最後之舞」告別巡迴，獲得聯盟邀請，以特別增額的方式參加今年的明星賽，魏德表示他這次明星賽只有一個目標，就是要完成一個空拋助攻，與好友詹姆斯完成接力灌籃，因為這是大家都想看到的。

請繼續往下閱讀...

魏德如願助攻給詹姆斯灌籃。（取自推特）

魏德助攻詹皇成就達成。（法新社）

今天明星賽下半場開打不到1分鐘，詹姆斯外圍持球找到空檔，輕鬆高拋給魏德，完成空中接力灌籃。第三節剩10分多鐘，換魏德發動進攻，他把握一次快攻機會，高拋打板助攻給詹姆斯爆扣得分，魏德如願完成助攻。

魏德賽後表示，他在明星賽有過很多美好時刻，得以完成心願，對於生涯最後一次明星賽如此圓滿，感到相當感恩，「比賽進行得相當順利，現在很容易就能瀟灑離開了。」魏德說。

好友詹姆斯則形容，這次的明星賽特別有意義，能與魏德相聚是一種苦中帶甜的感覺，「苦澀的部分在於，顯然這是我們最後一次一起同場打球了，甜蜜的部分則是，他能按照自己的意思，自然而從容地功成身退，這真的是最甜蜜的部分了。」詹姆斯說。

魏德與詹姆斯最後一次明星賽同台。（法新社）

魏德本屆明星賽美滿圓夢。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/