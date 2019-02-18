HBL》過年沒放假！女子組奪冠熱門永仁首戰狂轟98分

永仁高中射手林佳蓉進帳20分，率隊開出紅盤。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在和平籃球館、台北體育館兩地開戰，女子組奪冠熱門永仁高中首戰就展現過年留校苦練的成果，全隊共5人得分破雙位數及送出29次助攻，搭配射手林佳蓉進帳20分、前鋒鄭慧慈斬獲21分，永仁以98：60大勝滬江，開出紅盤。

永仁自101學年度起，僅104學年度無緣4強，不過，上季大意失荊州，隊史首次在4強戰輸球，不僅無緣總冠軍戰，季軍戰更敗給滬江高中，僅拿第4名。教練時超傑認為，過去2屆在4強賽，陣中球員都強求個人表現，忘記團隊的重要性，本屆不斷找方法，試圖灌輸球員團隊的重要性。

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永仁本屆戰力雄厚，每名球員幾乎都有先發的實力，在時超傑運籌帷幄下，至少有4組先發組合能夠使用。林佳蓉此仗飆進4顆三分球，攻下20分，她認為，全隊的實力都很平均，她更會記取前2年的教訓，無論自己表現好壞，只要球員贏球就是好球。

永仁高中鄭慧慈上半場只拿5分，第三節接管戰局單節進帳16分，繳出21分、13籃板「雙十」成績單。（記者林岳甫攝）

上屆新人后得主鄭慧慈上半場只拿5分，第三節接管戰局單節進帳16分，繳出21分、13籃板「雙十」成績單，隊長吳瑋茹進帳12分、8助攻。

值得一提的是，普遍8強球員都會在過年放假，永仁12名球員經過投票決議過年要留下苦練，林佳蓉認為，此舉代表全隊向心力很好，反正以後還會有過年能過，不會後悔在永仁的最後一個寒假還留下來練球。

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