「小清新」文姿云本季首金！空手道杜拜公開賽擊敗世界第一

文姿云奪下本季首金。（圖片取自文姿云臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界一級空手道超級聯賽杜拜站，我國女將「小清新」文姿云傳回捷報！女子55公斤級金牌戰，她以4：3險勝現居世界第一的烏克蘭人氣好手塔理卡（Anzhelika Terliuga），本季首金到手，也持續朝明年東京奧邁進。

芳齡25歲的文姿云，去年雅加達－巨港亞運完成空前2連霸壯舉，目前世界排名暫居第2，為了拚2020年東奧積分，她已連續3年在國外過年，元月底出征法國，第2站馬不停轉戰杜拜，並一路過關斬將殺進4強，還以1：0力退世界排名第4的巴西33歲老將庫米莎姬 （Valeria Kumizaki） 。

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如願在中東壓軸擂台再戰兩屆歐錦賽金牌， 文姿云臨場穩健出擊，「我很期待，上回交手是快兩年前，這次我們終於有機會再相逢，只能用興奮來形容。」表現沉穩的台將最終強壓勁敵，用閃亮金牌為這趟快1個月的征途畫下句點。文姿云將返台備戰，預計4月摩洛哥拉巴特站再出發。

文姿云奪下本季首金。（圖片取自文姿云臉書）

文姿云奪下本季首金。（圖片取自文姿云臉書）

文姿云奪下本季首金。（圖片取自文姿云臉書）

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