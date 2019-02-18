NBA》塔圖姆信心爆棚：「今年的總冠軍會是塞爾提克」

塔圖姆（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克新秀塔圖姆（Jayson Tatum）對於球隊今年能拿下自2008年以來首座NBA總冠軍非常有信心。

塔圖姆在成功奪下技術挑戰賽的冠軍後接受《ESPN》的採訪時表示:「塞爾提克今年會拿下總冠軍。」

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目前塞爾提克以37勝21敗的戰績位居東區第四，今年他們的戰績起伏極大，不過在明星賽前他們取得二連勝，同時在最近的10場比賽中拿下7勝。

今年對於塞爾提克來說不是一個讓人滿意的球季，在開季前他們是全東區最被看好能進入總冠軍賽的球隊，同時根據《5Dimes》這個賭盤網站更認為塞爾提克是全聯盟僅次於勇士最有機會奪冠的球隊。

但塞爾提克本季的狀況卻非常不穩，曾在主場輸給尼克和太陽這兩支本季最差的球隊，同時也曾搞丟28分的領先，最後輸給快艇隊。

但他們在面對東區豪強七六人和暴龍時分別拿下3勝和2勝，且最近15場只輸了3場。

塞爾提客仍具有在七戰四勝系列賽擊退任何對手的實力，但他們目前的戰績仍無法在季後賽中取得主場優勢，這對於季後賽來說是非常關鍵的因素，而球季只剩兩個月，但他們仍與暴龍和公鹿有5到6場的勝差。

且就算他們成功通過東區的考驗，最後仍非常可能在總冠軍賽中遇到最被大家看好的勇士隊，塞爾提克的奪冠之路將會非常艱難。

塔圖姆的預言雖然不一定會成真，但是有信心是一件很好的事情，看來他終於找到正確的心態，準備迎接下半季的挑戰。

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