HBL》「雙十女孩」陳芷英領軍 衛冕軍普門大勝北一女

2019/02/18 16:35

普門陳芷英繳出17分、13籃板雙十數據。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在和平籃球館、台北體育館兩地開戰，尋求女子組三連霸普門中學跨出好的一步，首戰靠著「雙十女孩」陳芷英、隊長洪萱珈、主控李宜樺及菜鳥連文鈴從板凳殺出，衛冕軍以78：58大勝重返8強的北一女中。

陳芷英繳出17分、13籃板、3助攻、5抄截及3阻攻，洪萱珈砍進3顆三分球，進帳15分，李宜樺10分、5籃板與5助攻。連文鈴被設定能角逐新人后，此仗砍進HBL生涯新高16分，稱職扮演教練廖哲億所賦予的任務。

廖哲億透露，當賽程出爐後，1月、2月練球便仔細研擬如何打第一場比賽，但開心只能一下，接下來將回去檢討，備戰明日對苗栗高商之戰。

普門洪萱珈。（記者林正堃攝）

普門連文鈴。（記者林正堃攝）

普門張綵彤上籃得分。（記者林正堃攝）

北一女余若綺與普門陳芷英爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

北一女黃旻瑀 。（記者林正堃攝）

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