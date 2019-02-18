MLB》藍鳥續留態度消極 史卓曼公開批評管理層操作

史卓曼（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）希望能與藍鳥續一份長約。但目前的狀況仍不明朗，史卓曼表示球隊沒有提出延長合約，但《Sportsnet》的記者Shi Davidi表示，藍鳥已經對他提出了一份報價。

史卓曼今年與球隊簽下一筆740萬美元的合約，成功避免了薪資仲裁，而他將在2021年進入自由市場，今年史卓曼曾多次被捲入交易傳聞中，但最後藍鳥並沒有把他交易到其他球隊。

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而藍鳥遲遲沒有與史卓曼進行合約協商讓他感到沮喪，他在受訪時表示:「我等待藍鳥提出延長合約已經很久了，但他們一直都沒有任何表示，多倫多這個城市對我來說意義重大，我已經在這邊待了很久，無論如何我都想待在這邊打球。」

史卓曼表達了自己對於待在藍鳥的熱情，同時他認為球隊今年沒有做出該做的補強，無論是打者或是投手球隊都需要更多有經驗的球員，他希望藍鳥能重新成為一支強隊。

若藍鳥想要重回強隊之列就表示他們需要讓超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）早點上來打球，同時需要引進更多有經驗的球員，就如同使卓曼說的無論最後是否能長留藍鳥，每個人都應該將自己最好的一面在球場上表現出來。

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