MLB》大聯盟30隊最值得樂觀的事 皇家勵志故事值得期待

齊默今年有機會登上大聯盟。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟春訓即將全面啟動，官網也幫各隊球迷表列出「新球季最值得期待的事」，其中擁有眾多快腿的皇家隊，最值得期待的並非打線中的快腿群，而是2012年他們的首輪新秀齊默（Kyle Zimmer），歷經4度手術，今年終於有機會登上大聯盟。

齊默大學時代就是強投，2012年被皇家隊首輪第5順位選中，該季季末在新人聯盟小試身手，10局的短暫投球，防禦率僅0.90。隔年春訓，時任皇家捕手的賈拉格在接捕完齊默的球之後，說:「這傢伙一定會有段很長的職業生涯。」

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無奈事與願違，齊默先是弄傷自己的二頭肌，之後肩膀又受傷，前前後後動了4次手術，這之間，晚他兩年選秀的弟弟B.齊默（Bradley Zimmer）已成印地安人一員。去年底，他和皇家隊的小聯盟約到期，但今年季前，皇家隊再給齊默一張小聯盟約，傷癒的齊默對自己也有信心:「我還沒有要放棄，直到哪個人拿走我的球衣。」

今年，27歲的齊默要證明自己能投，且能站上大聯盟，官網也預測，若齊默傷勢不再復發，今年將是他的機會。

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