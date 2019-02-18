HBL》田本玉一句「你係丟猴」罵醒 高苑痛宰光復24分

高苑教練田本玉。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在和平籃球館、台北體育館兩地開戰，吊車尾晉級的南部強權高苑工商因教練田本玉一句「你係丟猴」罵醒全隊，以79：55大勝光復高中。

田本玉向來會不斷用言語刺激球員投入於比賽中，今日在第二節還落後光復，又看到後衛林奇翰上籃放槍，立刻丟出「你係丟猴」，林奇翰馬上回神連飆2顆三分球，一舉帶動綠衫軍猛攻，成為贏球關鍵。一哥簡賀宇進帳全隊最高20分，林奇翰砍進4顆三分球，挹注14分，一同扮演贏球功臣。

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光復高中隊史首次晉級8強，結果首戰就受到震撼教育，頭號戰將198公分長人喬楚瑜因飽受諾羅病毒影響，體力似乎嚴重受到影響，僅繳出10分、14籃板，他坦言，打2分鐘就感到沒力，有種心有餘而力不足的感覺。

高苑簡賀宇快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

高苑楊皓韋上籃得分。（記者林正堃攝）

高苑吳忠宏上籃得分。（記者林正堃攝）

光復余維豪滑倒高苑林奇翰虎視眈眈。（記者林正堃攝）

光復余維豪試圖抄高苑簡賀宇的球。（記者林正堃攝）

光復喬楚瑜抱病上場。（記者林正堃攝）

高苑蔣浩文。（記者林正堃攝）

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