MLB》洋基牛棚5搶2 布恩：選人不只看數據成績

坎利（左上）、塔普利（右上）、法庫哈（左下）、傑曼（中下）、賽薩（右下）

〔體育中心／綜合報導〕布恩接受訪問時表示:「我認為我們有非常多好的人選，但最終的決定還是要以誰在場上有好的發揮來抉擇，希望我們選擇的人能在新球季對球隊有所幫助。」

布恩表示教練團決定人選的方式，不會只看防禦率高低和被打多少支安打，一切還是以場上的綜合表現來評估。

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主要的競爭人選有賽薩（Luis Cessa）、傑曼（Domingo German）、坎利（Tommy Kahnle）、塔普利（Stephen Tarpley）和法庫哈（Danny Farquhar）。

賽薩是可以先發牛棚兩頭跑的投手，上一季在沙巴西亞（C.C. Sabathia）被禁賽的情況下他就曾擔任過替代的先發投手。

坎利在前一季有不錯的表現，但上一季在傷勢的困擾下狀態不佳，塔普利在去年的十場出賽中ERA是不錯的3.00。

傑曼同樣為先發牛棚兩相宜的投手，法庫哈則是今年以小聯盟合約簽下的投手，洋基期望他能在遭遇重大傷病後能浴火重生。

雖然每位投手都曾經證明過自己，但最終的名額只有兩位，如何抉擇就要考驗洋基教練團的智慧了。

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