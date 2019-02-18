足球》利物浦歐冠戰拜仁 夏奇里期待面對老東家

夏奇里即將在20號面對老東家拜仁。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「紅軍」利物浦將在20號凌晨4點於歐冠16強迎戰拜仁慕尼黑，值得注意的是，利物浦邊鋒夏奇里（Xherdan Shaqiri）即將出戰前東家，今接受採訪時，他也談起了自己在拜仁的經歷，並期待這場比賽的到來。

根據利物浦官網報導，回憶起當年在拜仁效力的時光，夏奇里表示：「在拜仁的時候真的很棒，兩年半的時間內我們贏得了很多冠軍，其中就包括歐冠，那支球隊的陣容可以說是拜仁史上最佳。」

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「我職業生涯最美好的時光就是在拜仁度過的，我學到很多，也交到很多朋友，每次回慕尼黑都像是回家，未來某一天重回那裡是可以想像的，因為我一直把拜仁放在心中。能夠對上拜仁我很開心，因為我很想踢這種對陣老隊友和前東家的比賽，對於這場比賽我很期待。」

至於進球後是否會慶祝的問題，瑞士國腳說：「我現在無法回答，可能要依當天的情緒來決定，但我覺得這對我來說很困難。」

本季夏奇里以1200萬英鎊的轉會費從斯托克城加盟利物浦，英超上陣20場比賽，攻進6顆進球並送出2次助攻，更在面對死敵曼聯的「雙紅會」中梅開二度，幫助球隊取勝。20號面對老東家的比賽，夏奇里能否取得進球，球迷們值得期待。

夏奇里曾在雙紅會中梅開二度。（資料照，美聯社）

瑞士國腳夏奇里。（資料照，路透社）

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