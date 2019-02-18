HBL》青年隊長涂亦含3.4秒「幸運跳投」 1分氣走強權南山

青年涂亦含投進致勝分，率隊1分氣走南山。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在和平籃球館、台北體育館兩地開戰，欲挑戰連6季晉級4強的傳統強權南山高中首戰踢到鐵板，遭青年高中隊長涂亦含3.4秒投進底線中距離，最終青年以73：72氣走南山。

青年本季以隊長涂亦含為首，陣中共10名高三生坐鎮，憑藉成熟的團隊戰力，被看好能搶下隊史首張4強入場券。這回最後2分鐘還落後4分，靠著射手吳鈺堂1分26秒飆進三分球，涂亦含59秒又強行上籃得分，青年取得1分領先，即使南山林心翔還以顏色進帳2分，青年把握最後進攻機會，把球再次送到涂亦含手中，以1分之差氣走強敵。

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青年涂亦含投進致勝分。（記者林正堃攝）

涂亦含繳出20分、9籃板，即使被教練許智超虧說是運氣好，仍是貨真價實替球隊鎖定勝局。主控朱峻賢15分、9籃板及6助攻，助隊打出反撲氣勢的吳鈺堂砍進3顆三分球，拿到9分。

南山菜鳥主控陳力生攻下全隊最高18分，陳冠中及隊長李沛澄皆拿14分，中鋒張兆辰10分、13籃板，無奈最後關頭失守，吞下本季第2敗。

南山賽前為前教練默哀。（記者林正堃攝）

青年朱峻賢挹注15分。（記者林正堃攝）

青年徐宇煇上籃得分。（記者林正堃攝）

青年吳鈺堂飆進3分球。（記者林正堃攝）

南山張兆辰上籃得分。（記者林正堃攝）

南山陳冠中上籃得分。（記者林正堃攝）

青年陳珀瑞拉下籃板球。（記者林正堃攝）

南山陳力生上籃得分。（記者林正堃攝）

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