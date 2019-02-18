HBL》沒馬建豪不要緊 松山8強首戰大勝東山

松山李定謀拉桿上籃。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽今日在和平籃球館、台北體育館兩地開戰，男子組衛冕軍「綠色神盾」松山高中即使缺了得分大將馬建豪，改用團隊戰力迎敵，共5人得分達雙位數，以80：55大勝東山高中，開出紅盤。

馬建豪日前遠赴美國參加NBA無疆界訓練營，是自學長高國豪後，台灣第2位受邀的球員。他今日已經搭乘返台班機，預計明日中午抵台，有望趕上對青年高中之戰。主帥黃萬隆透露，明日將視馬建豪的情況，再斟酌會不會上場。

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松山主控林勵13分、許浩翔12分、章富溢14分、李毓辰14分、李定謀14分。其中，李定謀這回頂替馬建豪的空缺表現可圈可點，獲得黃萬隆的讚賞。

松山許浩翔。（記者林正堃攝）

松山李毓辰。（記者林正堃攝）

東山劉承彥突破後傳球。（記者林正堃攝）

松山尹麒綸快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

松山章富溢。（記者林正堃攝）

松山林勵。（記者林正堃攝）

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