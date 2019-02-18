田徑》「魔鬼訓練」有效果 李慧君標槍打破全國紀錄

台灣標槍女將李慧君在高雄市港都盃打破全國紀錄。（田協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣標槍女將李慧君今天在高雄市港都盃出賽，展現「魔鬼訓練」效果，在第四擲丟出57公尺15，打破自己去年締造的56公尺50全國紀錄，田徑協會理事長葉政彥宣布將頒發5萬元破紀錄獎金給李慧君，2萬5千元給教練薛聖融。

19歲、來自花蓮的李慧君從小即展現過人運動天賦，起初曾踢過足球，直到家人反對踢球，才轉戰田徑場上，並於國二階段開始標槍生涯。即使身高並非頂尖，但李慧君實力逐年進步，近年入選2017年亞洲錦標賽、台北世大運國手，去年也出征雅加達亞運，被看好能成為田徑的明日之星。

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在去年全國田徑錦標賽落幕後，教練薛聖融便要求李慧君閉關訓練，期間拉高訓訓練量、強度等，歷經4個月魔鬼特訓後，今日果然收到成效，在今年首場賽事就打破全國紀錄。

薛聖融設定李慧君要瞄準4月亞洲錦標賽，「主戰場就是亞錦賽，如果她能超越60公尺以上，在亞洲會更有競爭力，丟起來也會更有成就感。」

台灣標槍女將李慧君在高雄市港都盃打破全國紀錄。（田協提供）

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