棒球》台韓澳搶進東奧 世界12強預賽都出局怎麼辦？

台灣隊在12強賽名次必須超越南韓和澳洲，才能搶下東京奧運亞太區唯一一張門票，否則就要打明年6搶1資格賽。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕第2屆世界12強棒球賽將於2019年11月開打，台灣將在台中主辦其中一組預賽，與南韓、澳洲爭奪東京奧運亞太區唯一一張門票，3隊至少都要打到複賽才能有機會拿到奧運參賽權，若是3隊都在預賽遭到淘汰這如何是好？對此，世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）今出席迷你棒球春季大會記者會時表示，會再與國際奧會研議。

12強賽排名最高的亞太區球隊（日本除外）和美洲區球隊，將取得奧運參賽權，台灣的對手是南韓和澳洲，不過若是3隊都無法打進6強複賽，奧運名額要如何產生，世界棒壘球總會執行長施密特今天受訪時表示，這有關奧運資格，這不僅是世界棒壘球總會的事，也與國際奧會有關，這些都還在討論當中。

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如果無法在12強賽出現亞太區代表隊伍的話，奧運最終資格賽是否會變成6搶2，施密特樂觀表示，希望有1隊能挺進複賽，不過很有可能3隊都晉級也說不定。台灣12強預賽與日本、波多黎各、委內瑞拉分在B組，南韓則與澳洲、加拿大和古巴分在C組。

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