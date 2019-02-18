網球》詹家姊妹天助自助開胡 杜拜女雙晉16強

詹詠然（右起）與詹皓晴天助自助開胡，杜拜女網雙打晉級16強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8714萬台幣）的杜拜女網賽，第9種子詹詠然／詹皓晴天助自助開胡，2個6：2輕取臨時補上的印度童貝瑞（Prarthana Thombare）／荷蘭瓦卡諾（Eva Wacanno），詹家姊妹晉級雙打16強，加上前站杜哈已締造中東職業賽5連勝。

詹詠然／詹皓晴延續上週卡達首都封后氣勢，今開賽與「印荷聯軍」短暫僵持，很快盤中率先突破，盤末順勢再破先下一城；次盤大小詹乘勝追擊，頭尾皆破直落2出線，總計只花55分鐘，接下來得與斯洛伐克庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova ）／澳洲湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）爭奪8強門票。

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這項WTA職業女網「超五（Premier 5）」頂級大賽，本週於阿拉伯聯合大公國經貿大城進行，女雙多達32籤。甫於杜哈二度奪冠的雙詹，馬不停蹄轉戰中東第2站，不但意外頂上種子缺，首輪原本遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），也因勁敵賽前退出，改由印荷組合遞補。

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