NBA與FIBA推出非洲籃球聯賽 歐巴馬竟是幕後功臣

國際籃球總會（FIBA）與NBA週六宣布明年1月將推出非洲籃球聯賽，預計由12支隊伍組成。圖為NBA總裁席佛（Adam Silver）。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在NBA中，我們常會看到來自非洲的球員，很快地這些非洲球員不一定會遠至美國打球了，因為FIBA與NBA宣布明年1月將推出非洲籃球聯賽（Basketball Africa League）。

綜合外電報導，國際籃球總會（FIBA）與NBA週六宣布明年1月將推出非洲籃球聯賽，預計由12支隊伍組成，今年後半將舉行聯賽的資格賽，以確定哪些非洲國家的代表隊會成為12支隊伍之一，目前已知有埃及、肯亞、摩洛哥、奈及利亞、南非、突尼西亞等國家會參加資格賽。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，從2015年起，NBA在非洲舉辦了3場賽事全數售罄，因此他們評估，非洲在籃球經濟上相當有發展潛力，相當多NBA球隊的老闆都對非洲籃球聯盟的組成非常支持。這是NBA第1次在北美洲以外的地方運作，目前NBA在南非設有辦事處，在7個非洲國家設有總共87個學習、娛樂設施，而NBA本季球員名單當中，也有13名球員為非洲人，與非洲關係密切。

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除了FIBA與NBA之外，美國前總統歐巴馬也是促成非洲籃球聯賽的幕後功臣之一，據報導，歐巴馬從2017年至今，不斷協助奈及利亞籍的暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri），以及非洲青年籃球隊計畫。

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