NBA》明星賽首創「特別增額」 兩大傳奇球星充滿感謝

兩大傳奇球星魏德（右）和諾威斯基（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星賽昨日落幕，今年比賽中最特別的莫過於NBA總裁席佛（Adam Silver）首創的「特別增額」，讓兩名老將魏德（Dwyane Wade）和諾威斯基（Dirk Nowitzki）可以和其他明星共享這場盛事，他們也在賽後表達對聯盟的感謝。

這兩名傳奇球星也不負眾望在比賽中展現拿手絕活，諾威斯基總共飆出了3記招牌三分彈，而魏德則是與老隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）演出漂亮空中接力，獲得全場球迷喝采。

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根據《ESPN》報導，「這顯然很棒，我只想上場打幾分鐘，就連續飆進三分彈。」諾威斯基說，「對我來說這個週末真是歡樂極了，很高興能夠再次於這個舞台上與這群傢伙一起比賽，我在下半場獲得滿滿的榮譽，那是非常感動的，所以對我來說這是一個美好的週末，我準備回家了。」

「這個很特別，我很感謝NBA確保並且容納了我進入明星賽，我的家人與我的團隊做了一個了不起的工作，這個明星賽我已經不能再要求更多東西，這無疑是我最愉快的週末，這將成為我最難忘、最令人愉快的明星賽。」魏德說道。

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