NBA》華頓和詹姆斯共事沒問題 目標領軍湖人闖季後賽

湖人總教練華頓與主將詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人本季至今拿28勝29敗、排西部第10，戰績並不理想，還一度爆出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與總教練華頓（Luke Walton）的不合傳聞，不過，華頓今天受訪表示，他和詹姆斯之間沒有任何問題，目標帶領湖人闖進季後賽。

過去曾有美媒爆出詹姆斯無視華頓所下達的戰術，完全照著自己的意思組織球隊進攻，日前ESPN專欄作家Jackie MacMullan在節目中爆料，詹姆斯團隊曾向球團表明，希望能開除華頓，但湖人高層包括老闆珍妮（Jeanie Buss）、總裁魔術強森，還有總經理佩林卡（Rob Pelinka）一致支持華頓留任。

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華頓今接受《TMZ Sports》採訪時被問到此事，他強調自己和詹姆斯相處得很好，沒有任何問題。

當他被問到關於湖人本季到目前為止的情況時，華頓指出前陣子詹姆斯與波爾（Lonzo Ball）等人的傷兵問題，確實對團隊造成影響，但他仍樂觀看待一切，只是球員得付出更多努力，才能有拚季後賽的可能。

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