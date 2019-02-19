NBA》聯盟擺爛亂象尚存 席爾瓦 ：這不是成功之道

NBA總裁席佛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕對於無望晉級季後賽球隊，為了爭取前段順位的選秀籤，往往會選擇「求敗」達到重建目的，成為聯盟一大亂象，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）不認為這會是成功之道。

《Yahoo Sport》報導，席爾瓦表示，: 「就我個人認為，多年的重建並不是獲勝的策略，這種行為對聯盟來說是有害的。」

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近年戰績排後段班並重建成功的最有名案例非七六人莫屬，自2014年賽季開始有3年不到20勝，讓七六人靠選秀網羅頂級長人恩比德（Joel Embiid）和控衛B.西蒙斯（Ben Simmons）等球員。

雖然聯盟更改選秀樂透抽籤的機率，但目前聯盟中包括尼克、太陽、騎士和公牛等四支球隊勝率不到2成5，這樣的景象是否意味著改革失敗？對此席爾瓦表示 ，「 我不會說這個問題已經解決了，但相較於有四支球隊看似在戰績上無意振作，今年我們有比以往更多俱備競爭力的球隊，所以我認為聯盟對此已經有了不錯的進展。」

另外，席爾瓦補充：「你現在明白為什麼歐洲足球會有降級的制度，因為你若失去競爭力，將會付出巨大的代價，因此對於聯盟和球隊來說，我們是否能制定出更好的系統將會是一個挑戰。」

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