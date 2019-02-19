MLB》傷後首次站上打擊區 卡布雷拉開季可能轉任DH

卡布雷拉在春訓進行打擊練習。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓展開，底特律老虎重砲手卡布雷拉（Miguel Cabrera）自6月中手臂受傷以來，首次站上打擊區面對投手，他的二頭肌傷勢已經完全復原，開季可能轉任指定打擊。

去年六月中旬卡布雷拉在比賽中弄傷左手臂，檢查過後確定是左側肱二頭肌腱斷裂，隨後接受手術，今天終於歸隊並重新站上打擊區，「我回到場上比賽的感覺很好，我今年不能再受傷，我想做我的工作。」卡布雷拉說道。

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近兩年是卡布雷拉生涯最低迷的時期，2017年賽季，因為受到背部及腹股溝傷勢的影響總共缺席了32場比賽，去年因為腿部拉傷又休養1個月，好不容易6月初歸隊，打沒幾場比賽又傷了手臂，導致他上個賽季總共只打了38場賽，這是他生涯出賽數最少的一年。

新的賽季即將到來，老虎球團可能將卡布雷拉在球隊的角色定位在指定打擊，當他被問到是否已經準備好擔任指定打擊時，卡布雷拉回答：「現在還沒，但他們不管跟我說什麼，我總是對所有事情都開放，如果我打DH對團隊更好，那我就是DH，如果在一壘時更好，我會先守一壘。」

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