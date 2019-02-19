MLB》金布瑞開31億大約沒人要 紅襪直言不太可能簽回他

終結者金布瑞仍在找新東家。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場大咖後援投手金布瑞（Craig Kimbrel）先前傳出想要一份至少6年1億美元（約新台幣31億）的大約，但至今卻未找到新東家。前東家紅襪隊主席維爾納（Tom Werner）表明，不太可能會簽回這名終結者。

紅襪隊今年賽季後援少了金布瑞、以及中繼投手凱利（Joe Kelly），牛棚戰力大減。根據《Masslive》報導，紅襪盼能從自由市場中補強，頂替這兩人所留下的空缺。

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維爾納表示，對於紅襪是否簽回金布瑞一事，「我認為這事可能性極小。」表明不太可能花大錢簽人。他也提到，「很顯然球隊面臨一些挑戰，我們正在解決這些事情。」

現年30歲的金布瑞上季繳出5勝1敗42次救援成功、防禦率2.74的成績，共出賽63場吃下62.1局，送出96次三振，每局被上壘率為0.99。外傳金布瑞想要至少6年1億美元的大約，讓許多球隊難以出手。

《Masslive》指出，過去數週傳出金布瑞和費城人、勇士、國民有聯繫，他有可能開放簽短約。

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