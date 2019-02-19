MLB》投手20秒投球限時令 道奇王牌克蕭不會改變

道奇王牌左投克蕭。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟為了升比賽節奏，提出限時投手20秒內需出手的想法，本週春訓熱身賽測試，對此道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）表示，他不會因此做出任何改變，時間超過就算了。

大聯盟觀看人口漸趨減少，比賽時間太長是一大主因，官方也提出多項計畫，投手20秒限時投球就是提案之一，小聯盟在2015年就開始實行，大聯盟則會在本週的熱身賽時首次測試。

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《Orange County Register》專跑道奇新聞的記者詢問克蕭關於增置投手20秒時限投球的想法，他說：「我不會太在意這件事，如果超過就算了，我不會改變我的投球節奏，如果之後這變成我在投球上的一大問題，我相信我會有能力處理的。」

克蕭上季平均每球用時達25秒，在上季至少投150局的投手群中排第13。

克蕭對於比賽可能增設新規則沒有太大意見，倒是他的隊友希爾（Rich Hill）以「荒謬」兩字表達不滿，但他的投球節奏還算快，上季平均用時為21.4秒。

目前20秒限時的提案會在熱身賽測試，不會有任何罰則，至於之後能否在例行賽實行，大聯盟高層還得向球員工會協商。

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