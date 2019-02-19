網球》新教練只帶一週就拆夥 哈勒普道出現實原因

哈勒普上週卡達公開賽奪冠失利。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界第一哈勒普（Simona Halep）上週在卡達公開賽奪冠失利後，證實與教練范克雷普特（Thierry Van Cleemput）拆夥，2人僅合作一週，因不合而分道揚鑣。

哈勒普在澳網結束後宣布聘請新教練，范克雷普特曾執教現男網好手、世界排名24的高芬（David Goffin），雖然2人合作首站就殺進決賽，但哈勒普認為彼此並不適合，「我們實驗了一週就決定結束合作。」哈勒普告訴WTA官網，「雖然他是一個很好相處的人，但我們並不適合，在場上總是缺少化學反應。」

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哈勒普去年11月與教練卡希爾（Darren Cahill）分手，宣布今年嘗試不請教練獨自作戰，卻又突然找來范克雷普特，2人合作毫無火花，哈勒普又恢復最初的想法，「我現在暫時不找教練，我的團隊很強大，也有陪練，這樣就夠了。」

哈勒普雖然卡達站未能捧冠，但積分仍有成長，最新排名升至第2，而她本週出戰杜拜女網賽，首輪將碰上加拿大甜心布莎兒（Eugenie Bouchard）。

范克雷普特（右）曾是高芬（左）教練。（資料照，路透）

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