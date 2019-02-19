MLB》三度帶領巨人奪冠 傳奇教頭波契今年季後退休

舊金山巨人總教練波契今年季後將正式退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕執教長達24年的舊金山巨人總教練波契（Bruce Bochy），三度帶領巨人軍拿到世界大賽冠軍，他表示，今年球季結束後就會正式退休。

波契執教巨人軍12年的戰績為975勝969敗，曾在2010年、2012年、2014年賽季奪得世界大賽冠軍，生涯執教共24年，累積1926勝1944敗，勝場數排在史上第11，今年將邁入第25個執教生涯，力拚2000勝。另外，波契有12個球季是擔任教士隊總教練。

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根據大聯盟官網報導，現年63歲的波契表示季後就會退休，「在我看來，是時候了。」他說，「這次一個難以置信的旅程，球員們、這座城市、球迷們，我都非常感激，現在是時候了。」

波契從去年球季結束後就考慮退休，並表示這決定是他自己的意志。他在2015年曾動血管再成形術，這個休賽季也動了髖關節置換手術，他仍表示健康不是決定退休的因素。

波契表示，「這是我的決定，也不是上週才考慮的事情。我們在賽季結束就談到這點，不想讓他們為了我的狀況擔心，我也不想因此分心。」

舊金山巨人總教練波契曾帶領球隊，三度拿下世界冠軍。（資料照，美聯社）

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