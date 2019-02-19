MLB》離開天使？ 楚奧特再被記者追問

天使招牌球星楚奧特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2屆美聯MVP的楚奧特（Mike Trout），擁有頂級身手卻因天使近年表現掙扎，8年只打過1次季後賽，讓楚奧特是否該選擇轉戰更有競爭力的球隊，成為近年討論熱門，但他本人並不願多談。

「我不想多加評論這件事。」楚奧特說：「現在我一心想著都是趕快回到球場，為新賽季做好準備。」

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楚奧特在2015年與天使簽6年1億4450萬美元合約，儘管距離成為自由球員還有一段時間，但外界都十分關注他的未來動向，今天天使在春訓基地舉辦記者會，又成為記者追問的焦點。

對於天使有意用長約留人，楚奧特仍維持一貫說法，「我現在不會談論這件事。」他提到在天使比賽的感受，「就像我說過的，我很喜歡在這裡打球的感覺，真的很有趣，雖然輸球一點都不開心，但我很享受比賽。」

楚奧特先前也因為表態支持費城的NFL和NBA球隊，而被多次詢問是否會前進費城，對此他無奈表示：「我知道每年季後都免不了會被大家一直問這個問題，但我真的無法預知未來。」

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