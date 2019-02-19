MLB》紅襪老闆認為灑大錢才能贏球 豪華稅非球隊不花錢主因

紅襪隊去年奪得世界大賽冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊去年奪得世界大賽冠軍，球隊自2002年以來4度奪冠，上季球員總薪資居30隊之冠。相較於部分球隊開始節省開銷，紅襪老闆亨利（John Henry）則認為，砸大錢才能幫助球隊獲勝，並指出豪華稅並非球隊省錢的原因。

根據《ESPN》報導，紅襪和國民在2018年的團隊薪資都突破1.97億美元的豪華稅門檻，其中紅襪付了1195萬美元的豪華稅，這兩支球隊的豪華稅合計不到1500萬美元，這是自2003年以來最少。今年的豪華稅門檻將提高到2.06億美元，明年則為2.08億美元，後年則為2.10億美元。

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但近年大聯盟自由市場冷淡，兩大明星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）都還沒有找到新東家。大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）對此表示，「我不認為球員總薪資是衡量一支球隊努力、或是成功的好指標。」

紅襪老闆亨利（右）。（今日美國）

外界認為，豪華稅對整體薪資造成影響，降低球隊支出，特別是在自由市場。但亨利不認同這種說法，「這有影響，但最大的影響是盡量不賠錢。」他表示，「球隊老闆會議時，我曾和一支大球隊的老闆談論此事，他也有相同的觀點，擔心的不是豪華稅。儘管外界對自由球員失望，球員們也對此失望，但我們正設法在棒球的其他方面花錢。」

亨利被問到球隊支出和贏得總冠軍是否為正相關，他回答說，「我想去年金鶯的總薪資是光芒的近兩倍之多，這是有關聯的，但不是那麼完美，棒球很難預測，球員表現也很難預測，但多花錢是會有幫助的。」金鶯去年戰績是慘澹的47勝115敗，光芒則為90勝72敗。

關於自由市場冷清一事，亨利則說，「我想外界都談論到哈波、馬查多還沒簽約，球隊去年在這時候也還沒簽馬丁尼茲（J.D. Martinez），所以在某方面來看，我想過一個月後再回答這問題。」

此外，紅襪隊目前計畫和王牌投手塞爾（Chris Sale ）、明星游擊柏格茲（Xander Bogaerts）簽長約，這兩人今年季後就成為自由球員。

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