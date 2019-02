NBA》「字母哥」有意參加灌籃大賽 爵士米契爾下戰帖

公鹿球星亞德托昆波。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽球星美技不斷,讓球迷們看得讚嘆不已,其中公鹿隊「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)接獲隊友「萌神」柯瑞(Stephen Curry)一記超高地板反彈球後,飛身單手將球塞入籃框,這一球激起了亞德托昆波明年參加灌籃大賽的決心,爵士新星米契爾(Donovan Mitchell)得知消息後便向「字母哥」下戰帖。

Dunk contest next year?? or https://t.co/Xg6aPoTjOI

明星賽後,亞德托昆波於個人推特中轉發自己的精彩好球,並詢問球迷「明年是否參加灌籃大賽?」米契爾看到貼文後回應:「如果你參加我就參賽」。

請繼續往下閱讀...

If you do it I’m in https://t.co/H5iR2GVd1X