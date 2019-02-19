NBA》「字母哥」有意參加灌籃大賽 爵士米契爾下戰帖

公鹿球星亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽球星美技不斷，讓球迷們看得讚嘆不已，其中公鹿隊「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）接獲隊友「萌神」柯瑞（Stephen Curry）一記超高地板反彈球後，飛身單手將球塞入籃框，這一球激起了亞德托昆波明年參加灌籃大賽的決心，爵士新星米契爾（Donovan Mitchell）得知消息後便向「字母哥」下戰帖。

Dunk contest next year?? or https://t.co/Xg6aPoTjOI — Giannis Antetokounmpo （@Giannis_An34） 2019年2月18日

明星賽後，亞德托昆波於個人推特中轉發自己的精彩好球，並詢問球迷「明年是否參加灌籃大賽？」米契爾看到貼文後回應：「如果你參加我就參賽」。

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If you do it I’m in https://t.co/H5iR2GVd1X — Donovan Mitchell （@spidadmitchell） 2019年2月18日

米契爾是去年灌籃大賽的奪冠得主，亞德托昆波則是本季聯盟灌籃總數最多的球員，此消息一出，讓球迷們開始期待明年的灌籃大賽會擦出什麼樣的火花。

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