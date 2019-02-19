游泳》日本奧運金牌大掉速 驚傳身體發冷、手顫抖找不到病因

2016年里約奧運男子400公尺個人混合式金牌萩野公介。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運6金「天才少女」池江璃花子日前自爆確診白血病，又一名將爆出身體不適找不出病因，消息一出再次驚動日本泳壇！2016年里約奧運男子400公尺個人混合式金牌萩野公介，近日出賽表現大失常，成績比他個人保持的全國紀錄足足慢了17秒61，賽後更驚傳身體寒冷、手顫抖等不適狀況，令外界十分擔憂。

萩野公介16日在KONAMI公開賽預賽成績排第七，之後因身體不適並無出席決賽及其他分項賽事，而是在教練的建議下前往醫院檢查，血液報告結果並無異常，只是目前仍找不到確切病因。

請繼續往下閱讀...

據《日刊體育》報導，日本游泳隊將前往西班牙集訓，萩野公介能否出席還是未知數，泳隊教練平井伯昌表示，會依他的身體狀況決定，很可能會先在日本休養幾天，較晚抵達西班牙。

萩野公介今年的狀況確實令人擔心，日媒報導，他在1月的濱名灣錦標賽，和最大勁敵瀬戸大也就有6秒以上差距，這次在千葉舉行的賽事又大掉速，異常現象讓人十分擔憂他在今年世錦賽的表現，原本被視為東京奧運的奪牌希望，如今卻是前景堪慮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/