NBA》自爆明星賽幫巫師招募 畢爾：我不會說有誰

巫師隊畢爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巫師後衛畢爾（Bradley Beal）在明星賽後自爆，他正試圖招募其他球星加入巫師，但礙於聯盟違規招募政策，他馬上對記者保持沉默。

《CBS Sports》報導，畢爾在明星賽後表示， 「這很瘋狂，很多人都來跟我談話，問我感覺如何，招募的過程真的很順利，我聽到了一些消息，而且也因此知道了其他人的想法。」至於找了誰，畢爾並未明確說明，「我不能也不會說出任何名字，我會把這些名單藏在我的口袋裡，希望今年夏天我們可以有所行動。」

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沃爾因手術本季報銷。（資料照，美聯社）

巫師目前排名東部第10，沃爾（John Wall）本季已確定報銷，日前又在家中跌倒造成左腳阿基里斯腱斷裂，下季可能也要缺席大部分比賽，另外，球隊也在季中交易掉表現不錯的波特（Otto Porter Jr.）和歐布瑞（Kelly Oubre Jr.），被視為進入重建階段，今年夏天是否會有大動作值得關注。

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