NBA》老鷹總管坦言去年若沒交易 會選超級新星東契奇

獨行俠東契奇與老鷹T.楊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠超級新星東契奇（Luka Doncic）已經成為本賽季最受矚目的新秀，外界也看好他將是本賽季的NBA新人王，當時他在選秀會第3輪被亞特蘭大老鷹選中，隨後才被交易至獨行俠，今天老鷹總管席列克坦言，若當時沒有交易，他們會選擇東契奇。

根據《Real GM》報導，亞特蘭大老鷹總管席列克（Travis Schlenk）表示：「如果我們當時留在首輪第3順位，我們會選擇東契奇，我們一直和他的經紀人保持聯絡，選秀當天他還到紐約接受我們的體檢，但是獨行俠在選秀會前一小時左右來找我們交易，我一直告訴他們，我要另一個選秀權，才能讓我們向下交易。」雙方因此達成共識完成交易。

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但老鷹團隊並不認為這筆交易吃了虧，雖然送走了東契奇，但換來首輪第5順位的T.楊恩（Trae Young）以及一支2019年前5順位受保護的首輪籤，「將一個選秀權變成兩個，這交易對我們來說是行得通的。」席列克說道。

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