籃球》被詹皇接班人電到 柯瑞讚嘆：太不真實了！

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學怪物菜鳥威廉森（Zion Williamson）擁有絕佳天賦，全面的籃球技術加上高球商，被譽為詹姆斯（LeBron James）的接班人，外界好評不斷，就連勇士球星柯瑞（Stephen Curry）都被威廉森的驚人表現深深電到，直呼「太不真實了」。

威廉森身高6呎7吋（約201公分），雖然體重達285磅（約130公斤），但他體能條件極佳，得以打多個位置，還曾在練習中展現罰球線起跳灌籃，近日比賽更出現油漆區外兩步的距離直接起飛的誇張大火鍋，可怕的運動能力令人吃驚。

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威廉森本季代表杜克大學出賽25場，投籃命中率高達68.3%，可以拿到22.4分、9.2籃板、2.3助攻、2.3抄截及1.9阻攻，表現相當全面，不少國外媒體在NBA模擬選秀已將他列為第一順位。

威廉森聲勢迅速上升，名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）日前談到威廉森更大膽預言，他就是喬丹（Michael Jordan）的最強新秀；詹姆斯也在受訪時表態，十分欣賞威廉森的打球風格，他的驚人運動能力讓人印象深刻，就連柯瑞接受《The Undefeated》談到威廉森同樣給予高評價，「他的表現簡直難以置信，威廉森是一名才華洋溢的球員，而且他的拚戰精神值得嘉許。」

杜克大學怪物菜鳥威廉森。（資料照，法新社）

威廉森得到不少前輩的肯定，而他本人也相當期待站上NBA舞台，盼有機會跟詹姆斯和柯瑞等高手對決。

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